Англіканська церква скасовує обов'язкові недільні служби і визнає ЛГБТ

Генеральний Синод проголосував за припинення дії закону 1603 року, який вимагав від священиків проводити недільну службу в кожній церкві, за якою вони доглядали.

Єпископ Віллесденскій, який запропонував зміни, назвав цей закон "застарілим".

Генеральний синод церкви також ввів шість "пастирських принципів" для поліпшення спілкування з ЛГБТ спільнотою.

Падіння відвідуваності церков за останні десятиліття привели до того, що деякі священики доглядали за 20 сільськими церквами.

Раніше сільському священику доводилося просити у єпископа дозволу не проводити недільну службу в кожній церкві.

Зміна закону відображає поточну практику священиків, які доглядають за декількома церквами.

На засіданні Генерального синоду в четвер, 21 лютого, був опублікований документ, в якому викладено шість принципів, які допоможуть поліпшити ставлення до ЛГБТ-людей.

Він сказав, що церква зрозуміла, що потребує прийняття й ставлення до людей ЛГБТІ+.

"Пастирські принципи" спрямовані на те, щоб спонукати церкви сприймати "різницю як подарунок, а не проблему" і розвивати "довіру" і "щедрість".

Принципи спонукають людей визнавати свої забобони, робити церкву бажаним місцем, вести богословські дискусії з повагою, "виганяти" страх, проявляти ввічливість і доброту до всіх і відмовлятися від використання влади над іншими.

У документі додано, що прийняття шести принципів "може перетворити церкву", але "потребує зміни культури з точки зору якості наших відносин".

Нагадаємо, уряд Великої Британії і англійська Англіканська церква уклали угоду про використання церковних шпилів для роздачі інтернету.