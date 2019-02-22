Англіканська церква скасовує обов'язкові недільні служби і визнає ЛГБТ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Щотижнева недільна служба більше не буде обов'язковою для церков після того, як правлячий орган Англіканської церкви прийняв рішення змінити 400-річний закон. Також вводяться 6 "пастирських принципів", спрямованих на поліпшення спілкування з ЛГБТ спільнотами. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Генеральний Синод проголосував за припинення дії закону 1603 року, який вимагав від священиків проводити недільну службу в кожній церкві, за якою вони доглядали.
Єпископ Віллесденскій, який запропонував зміни, назвав цей закон "застарілим".
Генеральний синод церкви також ввів шість "пастирських принципів" для поліпшення спілкування з ЛГБТ спільнотою.
Падіння відвідуваності церков за останні десятиліття привели до того, що деякі священики доглядали за 20 сільськими церквами.
Раніше сільському священику доводилося просити у єпископа дозволу не проводити недільну службу в кожній церкві.
Зміна закону відображає поточну практику священиків, які доглядають за декількома церквами.
На засіданні Генерального синоду в четвер, 21 лютого, був опублікований документ, в якому викладено шість принципів, які допоможуть поліпшити ставлення до ЛГБТ-людей.
Він сказав, що церква зрозуміла, що потребує прийняття й ставлення до людей ЛГБТІ+.
"Пастирські принципи" спрямовані на те, щоб спонукати церкви сприймати "різницю як подарунок, а не проблему" і розвивати "довіру" і "щедрість".
Принципи спонукають людей визнавати свої забобони, робити церкву бажаним місцем, вести богословські дискусії з повагою, "виганяти" страх, проявляти ввічливість і доброту до всіх і відмовлятися від використання влади над іншими.
У документі додано, що прийняття шести принципів "може перетворити церкву", але "потребує зміни культури з точки зору якості наших відносин".
Нагадаємо, уряд Великої Британії і англійська Англіканська церква уклали угоду про використання церковних шпилів для роздачі інтернету.