Англійська церква дозволила використовувати шпилі на храмах для роздачі інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Уряд Великої Британії і англійська Англіканська церква уклали угоду про використання церковних шпилів для роздачі інтернету. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNBC.
До 2022 року розширення покриття 4G-мереж повинно поліпшити якість підключення в маленьких містах і сільській місцевості.
Церква має намір задіяти близько 10 тисяч будинків для розвитку бездротового інтернету. За даними британської влади, церкви розташовані в центрах невеликих громад і підходять для роздачі мережі. Угоди будуть укладатися між приватними операторами та місцевими єпархіями, які володіють будинками.
“Угода з англійською церквою означає, що навіть будівлю XV століття можна використовувати для поліпшення життя людей і підвищення якості зв'язку в важкодоступних місцях”, — вказано у заяві Міністерства з питань культури і ЗМІ Великої Британії.
У Великій Британії близько 120 церков вже дозволили встановити у себе обладнання для роздачі мобільного та широкосмугового інтернету. На шпилях і дахах ставлять тарілки і бездротові датчики у вигляді антен.
Як повідомляв УНН, кіт прем’єра-міністра Великої Британії Терези Мей Ларрі побився з котом глави Міністерства закордонних справ Бориса Джонсона Палмерстоном.