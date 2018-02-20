Английская церковь позволила использовать шпили на храм раздачи интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство Великобритании и английская Англиканская церковь заключили соглашение об использовании церковных шпилей для раздачи интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNBC.
К 2022 году расширение покрытия 4G-сетей должно улучшить качество подключения в маленьких городах и сельской местности.
Церковь намерена задействовать около 10 тысяч зданий для развития беспроводного интернета. По данным британских властей, церкви расположены в центрах небольших общин и подходят для раздачи сети. Соглашения будут заключаться между частными операторами и местными епархиями, которые владеют зданиями.
"Соглашение с английской церковью означает, что даже здание XV века можно использовать для улучшения жизни людей и повышения качества связи в труднодоступных местах", - указано в заявлении Министерства по вопросам культуры и СМИ Великобритании.
В Великобритании около 120 церквей уже разрешили установить у себя оборудование для раздачи мобильного и широкополосного интернета. На шпилях и крышах ставят тарелки и беспроводные датчики в виде антенн.
Как сообщал УНН, кот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри подрался с котом главы Министерства иностранных дел Бориса Джонсона Палмерстона.