Англиканская церковь отменяет обязательные воскресные службы и признает ЛГБТ

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Еженедельная воскресная служба больше не будет обязательной для церквей после того, как правящий орган Англиканской церкви принял решение изменить 400-летний закон. Также вводятся 6 "пастырских принципов", направленных на улучшение общения с ЛГБТ сообществами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.