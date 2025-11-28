Аналіз стародавньої ДНК змінює уявлення про походження домашніх котів у Європі

Фото: pixabay

Нове генетичне дослідження показало, що домашні коти потрапили до Європи з Північної Африки приблизно 2000 років тому - значно пізніше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іndependent.

Деталі

Згідно з дослідженням, перші домашні коти з’явилися на європейському континенті в ранню імперську римську епоху. Їхнє поширення пов’язують із морською торгівлею, коли котів могли брати на кораблі для полювання на мишей під час перевезення зерна до римських портів.

Отримані дані суперечать попередній теорії, що котів завезли до Європи фермери з Близького та Середнього Сходу 6000–7000 років тому.

Ми показуємо, що найдавніші геноми домашніх котів у Європі знайдені з періоду Римської імперії - сказав палеогенетик Клаудіо Оттоні.

У дослідженні використали генетичні зразки з 97 археологічних пам’яток Європи та Близького Сходу, а також дані сучасних котів. Загалом проаналізували 225 кісток віком від 10 тисяч років до XIX століття та створили 70 стародавніх геномів. Дослідники підтвердили, що доісторичні котячі рештки Європи належали диким тваринам.

Міграції з Північної Африки та роль давніх культур

Геномні дані засвідчили два випадки завезення котів із Північної Африки. Приблизно 2200 років тому на Сардинію потрапили дикі коти з північно-західної Африки. Однак домашні коти прибули пізніше - окремою хвилею приблизно через два століття, і саме вони стали основою сучасної європейської популяції.

За словами зооархеолога Беа Де Купере, не існувало одного регіону, де одомашнили котів, а вплив мали різні культури Північної Африки.

Час генетичних хвиль інтродукції з Північної Африки збігається з періодами, коли торгівля навколо Середземномор'я сильно активізувалася - зазначила вона.

Коти могли подорожувати як мисливці на мишей на кораблях або як тварини з релігійним і символічним значенням, зокрема в Стародавньому Єгипті.

Давньоримські військові форти, також, сприяли поширенню котів по Європі. Найдавніший домашній кіт у дослідженні - генетично близький до сучасних - знайдений у Маутерні в Австрії та датується періодом між 50 роком до н. е. та 80 роком н. е.

Попри нові дані, дослідники зазначають, що місце й час першого одомашнення котів залишаються невідомими.

Одомашнення котів - складна справа… Ми не можемо точно сказати, що відбувалося раніше і де - підсумував провідний автор дослідження Клаудіо Оттоні.

