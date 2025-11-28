Анализ древней ДНК меняет представление о происхождении домашних кошек в Европе

Фото: pixabay

Новое генетическое исследование показало, что домашние кошки попали в Европу из Северной Африки примерно 2000 лет назад - значительно позже, чем считалось ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іndependent.

Детали

Согласно исследованию, первые домашние кошки появились на европейском континенте в раннюю имперскую римскую эпоху. Их распространение связывают с морской торговлей, когда кошек могли брать на корабли для охоты на мышей во время перевозки зерна в римские порты.

Полученные данные противоречат предыдущей теории, что кошек завезли в Европу фермеры с Ближнего и Среднего Востока 6000–7000 лет назад.

Мы показываем, что древнейшие геномы домашних кошек в Европе найдены с периода Римской империи - сказал палеогенетик Клаудио Оттони.

В исследовании использовали генетические образцы из 97 археологических памятников Европы и Ближнего Востока, а также данные современных кошек. В общей сложности проанализировали 225 костей возрастом от 10 тысяч лет до XIX века и создали 70 древних геномов. Исследователи подтвердили, что доисторические кошачьи останки Европы принадлежали диким животным.

Миграции из Северной Африки и роль древних культур

Геномные данные показали два случая завоза кошек из Северной Африки. Примерно 2200 лет назад на Сардинию попали дикие кошки из северо-западной Африки. Однако домашние кошки прибыли позже - отдельной волной примерно через два столетия, и именно они стали основой современной европейской популяции.

По словам зооархеолога Беа Де Купере, не существовало одного региона, где одомашнили кошек, а влияние имели разные культуры Северной Африки.

Время генетических волн интродукции из Северной Африки совпадает с периодами, когда торговля вокруг Средиземноморья сильно активизировалась - отметила она.

Кошки могли путешествовать как охотники на мышей на кораблях или как животные с религиозным и символическим значением, в частности в Древнем Египте.

Древнеримские военные форты также способствовали распространению кошек по Европе. Древнейший домашний кот в исследовании - генетически близкий к современным - найден в Маутерне в Австрии и датируется периодом между 50 годом до н. э. и 80 годом н. э.

Несмотря на новые данные, исследователи отмечают, что место и время первого одомашнивания кошек остаются неизвестными.

Одомашнивание кошек - сложное дело… Мы не можем точно сказать, что происходило раньше и где - подытожил ведущий автор исследования Клаудио Оттони.

