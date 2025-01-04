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Аналітик розповів, що буде з цінами на молоко в Україні

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Надлишки молока-сировини сприяють ціновій стабілізації в Україні. Вірогідне подальше зниження цін на вершкове масло, оскільки запаси товару накопичуються на складах.

В Україні ціни на молоко-сировину стабілізуються внаслідок скорочення обсягів експорту біржових товарів в період затишку на світовому ринку молока в період святкування Різдва та Нового Року. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, передає УНН.

Кухалейшвілі зазначив, що поява надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку та скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств вірогідно сприятимуть зниженню закупівельних цін в короткостроковій перспективі.

Асоціація повідомляє, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня склала 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20,00 коп. більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 18,50 до 20,50 грн/кг без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону виросла на 20 коп., а верхня межа не змінилася за останній місяць. Відносно показників станом на 1 грудня, ціна на екстра ґатунок знизилась на 10 коп.

Вищий ґатунок в середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ. Ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 17,80 до 19,50 грн/кг без ПДВ. Відносно результатів моніторингу другої половини листопада, нижня межа цінового діапазону збільшилась на 40 коп., а верхня межа знизилась на 1,00 грн. Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 17,65 грн/кг без ПДВ і не змінилася відносно другої половини листопада. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,50 грн/кг і збільшилась на 50 коп. за останній місяць. Максимальна ціна склала 18,50 грн/кг і впала на 50 коп.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,63 грн/кг без ПДВ, що на 7 коп. більше ніж місяць тому.

Світові ціни на масло та олії побили новий рекорд06.12.24, 19:44 • 53891 перегляд

Закупівельні ціни стабілізувалися в другій половині грудня через зниження попиту на молоко-сировину в Україні з боку молокопереробних підприємств. На внутрішньому ринку з’явилися надлишки молока-сировини, які стримують ціновий ріст. Така ситуація може бути пов’язана зі скороченням обсягів експорту молочної продукції в період святкування Різдва, коли активність на молочному ринку традиційно знижується

- зауважив Кухалейшвілі.

Кухалейшвілі також зазначив, що ймовірно, зниження цін на вершкове масло в США, Новій Зеландії й ряді європейських країн стримує експортну активність українських компаній і стримує ріст цін на молоко-сировину всередині країни. У 2024 році ціни на вершкове масло були головним драйвером росту цін на молоко-сировину.

За його словами, вірогідне подальше зниження цін на вершкове масло, оскільки запаси товару накопичуються на складах. Певний вплив на зниження цін на масло мало рішення Польщі вивести на ринок 1 тис. тонн вершкового масла з власних стратегічних запасів щоби сприяти стабілізації цін на товар.

Часник в Україні б'є цінові рекорди: чому вартість сягнула 200 грн за кілограм04.01.25, 13:02 • 70621 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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