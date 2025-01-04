Аналитик рассказал, что будет с ценами на молоко в Украине

В Украине цены на молоко-сырье стабилизируются вследствие сокращения объемов экспорта биржевых товаров в период затишья на мировом рынке молока в период празднования Рождества и Нового Года. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, передает УНН.

Кухалейшвили отметил, что появление излишков молока-сырья на внутреннем рынке и сокращение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий вероятно будут способствовать снижению закупочных цен в краткосрочной перспективе.

Ассоциация сообщает, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше чем месяц назад. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 18,50 до 20,50 грн/кг без НДС. Нижняя граница ценового диапазона выросла на 20 коп., а верхняя граница не изменилась за последний месяц. Относительно показателей по состоянию на 1 декабря, цена на экстра сорт снизилась на 10 коп.

Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС. Цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. Цены на молоко высшего сорта колеблются от 17,80 до 19,50 грн/кг без НДС. Относительно результатов мониторинга второй половины ноября, нижняя граница ценового диапазона увеличилась на 40 коп., а верхняя граница снизилась на 1,00 грн. Средняя цена на молоко первого сорта составила 17,65 грн/кг без НДС и не изменилась относительно второй половины ноября. Минимальная цена в хозяйствах составила 16,50 грн/кг и увеличилась на 50 коп. за последний месяц. Максимальная цена составила 18,50 грн/кг и упала на 50 коп.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 18,63 грн/кг без НДС, что на 7 коп. больше чем месяц назад.

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Закупочные цены стабилизировались во второй половине декабря из-за снижения спроса на молоко-сырье в Украине со стороны молокоперерабатывающих предприятий. На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья, которые сдерживают ценовой рост. Такая ситуация может быть связана с сокращением объемов экспорта молочной продукции в период празднования Рождества, когда активность на молочном рынке традиционно снижается