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Аналитик рассказал, что будет с ценами на молоко в Украине

Аналитик рассказал, что будет с ценами на молоко в Украине

Киев  •  УНН

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Излишки молока-сырья способствуют ценовой стабилизации в Украине. Вероятно дальнейшее снижение цен на сливочное масло, поскольку запасы товара накапливаются на складах.

В Украине цены на молоко-сырье стабилизируются вследствие сокращения объемов экспорта биржевых товаров в период затишья на мировом рынке молока в период празднования Рождества и Нового Года. Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, передает УНН.

Кухалейшвили отметил, что появление излишков молока-сырья на внутреннем рынке и сокращение спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий вероятно будут способствовать снижению закупочных цен в краткосрочной перспективе.

Ассоциация сообщает, что средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 25 декабря составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20,00 коп. больше чем месяц назад. Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 18,50 до 20,50 грн/кг без НДС. Нижняя граница ценового диапазона выросла на 20 коп., а верхняя граница не изменилась за последний месяц. Относительно показателей по состоянию на 1 декабря, цена на экстра сорт снизилась на 10 коп.

Высший сорт в среднем стоит 18,65 грн/кг без НДС. Цена не изменилась по сравнению с результатами мониторинга 25 ноября. Цены на молоко высшего сорта колеблются от 17,80 до 19,50 грн/кг без НДС. Относительно результатов мониторинга второй половины ноября, нижняя граница ценового диапазона увеличилась на 40 коп., а верхняя граница снизилась на 1,00 грн. Средняя цена на молоко первого сорта составила 17,65 грн/кг без НДС и не изменилась относительно второй половины ноября. Минимальная цена в хозяйствах составила 16,50 грн/кг и увеличилась на 50 коп. за последний месяц. Максимальная цена составила 18,50 грн/кг и упала на 50 коп.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 18,63 грн/кг без НДС, что на 7 коп. больше чем месяц назад.

Мировые цены на масло и масла побили новый рекорд6 дек. 2024, 17:44 • 51696 просмотров

Закупочные цены стабилизировались во второй половине декабря из-за снижения спроса на молоко-сырье в Украине со стороны молокоперерабатывающих предприятий. На внутреннем рынке появились излишки молока-сырья, которые сдерживают ценовой рост. Такая ситуация может быть связана с сокращением объемов экспорта молочной продукции в период празднования Рождества, когда активность на молочном рынке традиционно снижается

- заметил Кухалейшвили.

Кухалейшвили также отметил, что вероятно, снижение цен на сливочное масло в США, Новой Зеландии и ряде европейских стран сдерживает экспортную активность украинских компаний и сдерживает рост цен на молоко-сырье внутри страны. В 2024 году цены на сливочное масло были главным драйвером роста цен на молоко-сырье.

По его словам, вероятно дальнейшее снижение цен на сливочное масло, поскольку запасы товара накапливаются на складах. Определенное влияние на снижение цен на масло имело решение Польши вывести на рынок 1 тыс. тонн сливочного масла из собственных стратегических запасов чтобы способствовать стабилизации цен на товар.

Чеснок в Украине бьет ценовые рекорды: почему стоимость достигла 200 грн за килограмм4 янв. 2025, 11:02 • 8521 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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