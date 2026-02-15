Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з лікарні після важкого падіння на Олімпіаді

Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з італійської лікарні через тиждень після важкого падіння, яке фактично зірвало її олімпійське повернення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Спортсменка проходила лікування у лікарні Ca’ Foncello в Тревізо та вже вирушила до аеропорту, щоб повернутися до США.

41-річна Вонн, олімпійська чемпіонка 2010 року та одна з найуспішніших гірськолижниць в історії Кубка світу, перенесла вже четверту операцію. За її словами, втручання пройшло успішно, однак попереду ще тривале відновлення і ще одна операція в Сполучених Штатах. Вона зазначила, що почувається краще після кількох складних днів, але визнає, що шлях до повного повернення буде нелегким та розтягненим у часі.

Спортсменка сподівалася стати найстаршою призеркою Олімпійських ігор в історії гірськолижного спорту. Цього сезону вона виграла два етапи Кубка світу у швидкісному спуску та ще тричі фінішувала на подіумі.

Під час змагання Вонн впала вже через 13 секунд після старту й отримала складний перелом великогомілкової кістки. За оцінками ортопедів, відновлення після такої травми може тривати від восьми до одинадцяти місяців, перш ніж спортсмен повернеться до стартів.

Фахівці також наводять приклад італійки Федеріки Бриньоне, яка здобула золото в супергіганті лише через десять місяців після множинних переломів ноги та розриву передньої хрестоподібної зв’язки. Вонн привітала її з перемогою, назвавши це неймовірним поверненням.

Попри травму, Вонн наголосила, що її любов до лиж не зникла і вона вірить, що ще зможе знову піднятися на вершину.

Нагадаємо, Ліндсі Вонн отримала перелом лівої ноги під час змагань з даунхілу на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії.