Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з лікарні після важкого падіння на Олімпіаді

$42.990.00
51.030.00
ukenru
10:18 • 3134 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 8650 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 17375 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 21517 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 31715 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 27431 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 26753 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23203 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20361 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 16372 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готуються до набагато серйознішого рівня ескалації з Іраном, порівняно із конфліктами, що були раніше - Reuters15 лютого, 01:41 • 9004 перегляди
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 6678 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю05:59 • 5128 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto06:55 • 4318 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 5578 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 83554 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 136525 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 75563 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 92411 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 132504 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Велика Британія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 9288 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18384 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 17606 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 20810 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 44692 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Truth Social

Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з лікарні після важкого падіння на Олімпіаді

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн виписана з італійської лікарні після важкого падіння, яке призвело до перелому великогомілкової кістки. 41-річна спортсменка перенесла четверту операцію та готується до тривалого відновлення.

Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з лікарні після важкого падіння на Олімпіаді

Американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з італійської лікарні через тиждень після важкого падіння, яке фактично зірвало її олімпійське повернення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters. 

Деталі

Спортсменка проходила лікування у лікарні Ca’ Foncello в Тревізо та вже вирушила до аеропорту, щоб повернутися до США.

41-річна Вонн, олімпійська чемпіонка 2010 року та одна з найуспішніших гірськолижниць в історії Кубка світу, перенесла вже четверту операцію. За її словами, втручання пройшло успішно, однак попереду ще тривале відновлення і ще одна операція в Сполучених Штатах. Вона зазначила, що почувається краще після кількох складних днів, але визнає, що шлях до повного повернення буде нелегким та розтягненим у часі. 

Спортсменка сподівалася стати найстаршою призеркою Олімпійських ігор в історії гірськолижного спорту. Цього сезону вона виграла два етапи Кубка світу у швидкісному спуску та ще тричі фінішувала на подіумі.

Під час змагання Вонн впала вже через 13 секунд після старту й отримала складний перелом великогомілкової кістки. За оцінками ортопедів, відновлення після такої травми може тривати від восьми до одинадцяти місяців, перш ніж спортсмен повернеться до стартів.

Фахівці також наводять приклад італійки Федеріки Бриньоне, яка здобула золото в супергіганті лише через десять місяців після множинних переломів ноги та розриву передньої хрестоподібної зв’язки. Вонн привітала її з перемогою, назвавши це неймовірним поверненням.

Попри травму, Вонн наголосила, що її любов до лиж не зникла і вона вірить, що ще зможе знову піднятися на вершину. 

Нагадаємо, Ліндсі Вонн отримала перелом лівої ноги під час змагань з даунхілу на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії. 

Олександра Василенко

Спорт
Італія
Сполучені Штати Америки