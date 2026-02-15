Американскую горнолыжницу Линдси Вонн выписали из больницы после тяжелого падения на Олимпиаде

Американскую горнолыжницу Линдси Вонн выписали из итальянской больницы спустя неделю после тяжелого падения, которое фактически сорвало ее олимпийское возвращение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спортсменка проходила лечение в больнице Ca’ Foncello в Тревизо и уже отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в США.

41-летняя Вонн, олимпийская чемпионка 2010 года и одна из самых успешных горнолыжниц в истории Кубка мира, перенесла уже четвертую операцию. По ее словам, вмешательство прошло успешно, однако впереди еще длительное восстановление и еще одна операция в Соединенных Штатах. Она отметила, что чувствует себя лучше после нескольких сложных дней, но признает, что путь к полному возвращению будет нелегким и растянутым во времени.

Спортсменка надеялась стать старейшей призеркой Олимпийских игр в истории горнолыжного спорта. В этом сезоне она выиграла два этапа Кубка мира в скоростном спуске и еще трижды финишировала на подиуме.

Во время соревнований Вонн упала уже через 13 секунд после старта и получила сложный перелом большеберцовой кости. По оценкам ортопедов, восстановление после такой травмы может длиться от восьми до одиннадцати месяцев, прежде чем спортсмен вернется к стартам.

Специалисты также приводят пример итальянки Федерики Бриньоне, которая завоевала золото в супергиганте лишь через десять месяцев после множественных переломов ноги и разрыва передней крестообразной связки. Вонн поздравила ее с победой, назвав это невероятным возвращением.

Несмотря на травму, Вонн подчеркнула, что ее любовь к лыжам не исчезла и она верит, что еще сможет снова подняться на вершину.

Напомним, Линдси Вонн получила перелом левой ноги во время соревнований по даунхиллу на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.