10:18 • 3146 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 8672 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 17418 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 21545 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 31728 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 27438 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 26757 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 23203 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20362 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16373 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Американскую горнолыжницу Линдси Вонн выписали из больницы после тяжелого падения на Олимпиаде

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Американская горнолыжница Линдси Вонн выписана из итальянской больницы после тяжелого падения, которое привело к перелому большеберцовой кости. 41-летняя спортсменка перенесла четвертую операцию и готовится к длительному восстановлению.

Американскую горнолыжницу Линдси Вонн выписали из больницы после тяжелого падения на Олимпиаде

Американскую горнолыжницу Линдси Вонн выписали из итальянской больницы спустя неделю после тяжелого падения, которое фактически сорвало ее олимпийское возвращение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спортсменка проходила лечение в больнице Ca’ Foncello в Тревизо и уже отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в США.

41-летняя Вонн, олимпийская чемпионка 2010 года и одна из самых успешных горнолыжниц в истории Кубка мира, перенесла уже четвертую операцию. По ее словам, вмешательство прошло успешно, однако впереди еще длительное восстановление и еще одна операция в Соединенных Штатах. Она отметила, что чувствует себя лучше после нескольких сложных дней, но признает, что путь к полному возвращению будет нелегким и растянутым во времени.

Спортсменка надеялась стать старейшей призеркой Олимпийских игр в истории горнолыжного спорта. В этом сезоне она выиграла два этапа Кубка мира в скоростном спуске и еще трижды финишировала на подиуме.

Во время соревнований Вонн упала уже через 13 секунд после старта и получила сложный перелом большеберцовой кости. По оценкам ортопедов, восстановление после такой травмы может длиться от восьми до одиннадцати месяцев, прежде чем спортсмен вернется к стартам.

Специалисты также приводят пример итальянки Федерики Бриньоне, которая завоевала золото в супергиганте лишь через десять месяцев после множественных переломов ноги и разрыва передней крестообразной связки. Вонн поздравила ее с победой, назвав это невероятным возвращением.

Несмотря на травму, Вонн подчеркнула, что ее любовь к лыжам не исчезла и она верит, что еще сможет снова подняться на вершину.

Напомним, Линдси Вонн получила перелом левой ноги во время соревнований по даунхиллу на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

Александра Василенко

Спорт
Италия
Соединённые Штаты