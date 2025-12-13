$42.270.00
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Американські інвестори TikTok у "підвішеному стані", угоду знову можуть відкласти

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Наближення дедлайну щодо можливого продажу TikTok у США тримає потенційних інвесторів у "підвішеному стані". США готуються вп'яте продовжити термін для продажу американських активів платформи, що викликає невизначеність серед зацікавлених сторін.

Американські інвестори TikTok у "підвішеному стані", угоду знову можуть відкласти

Наближення дедлайну щодо можливого продажу TikTok у США тримає потенційних інвесторів у "підвішеному стані", в той час як США готується продовжити термін на продаж американських активів платформи. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Як розповів потенційний інвестор, який зацікавлений у придбанні американського підрозділу TikTok, він опинився в "підвішеному стані", на тлі того, як наближається дедлайн для продажу додатка.

"США неодноразово відкладали дату, до якої китайський власник платформи, компанія Bytedance, повинен продати її або бути заблокованим для американських користувачів. Президент США Дональд Трамп, схоже, готовий у вівторок вп'яте продовжити термін", - зазначає видання.

Інвестор Френк Маккорт заявив: "Ми просто чекаємо і спостерігаємо, що буде далі, але якщо настане момент, ми готові діяти... ми зібрали капітал для покупки - подивимося".

Популярний додаток для коротких відео мав бути заборонений або проданий у США в січні відповідно до закону, ухваленого Конгресом у 2024 році.

Законодавці заявили тоді, що зв'язки ByteDance з китайським урядом загрожують національній безпеці, і висловили побоювання, що Пекін може змусити компанію передати дані про американських користувачів.

TikTok і його власники завжди заявляли, що ці побоювання безпідставні.

Трамп і члени його адміністрації раніше вказували, що угода з TikTok була укладена і мала благословення китайського президента Сі Цзіньпіна.

Президент США також заявив, що додаток придбають "досвідчені" американські інвестори, серед яких двоє його союзників: голова Oracle Ларрі Еллісон і Майкл Делл з Dell Technologies.

Члени адміністрації Трампа заявляли, що угода буде офіційно укладена під час зустрічі Трампа і Сі в жовтні, однак вона завершилася без досягнення згоди.

Попри заяви Трампа, ні китайський власник TikTok ByteDance, ні Пекін не оголосили про схвалення продажу.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, що схвалює продаж американських активів консорціуму TikTok від американських інвесторів.

Павло Башинський

