10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:37
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
публикации
Эксклюзивы
Американские инвесторы TikTok в «подвешенном состоянии», сделку снова могут отложить

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Приближение дедлайна по возможной продаже TikTok в США держит потенциальных инвесторов в «подвешенном состоянии». США готовятся в пятый раз продлить срок для продажи американских активов платформы, что вызывает неопределенность среди заинтересованных сторон.

Приближение дедлайна по возможной продаже TikTok в США держит потенциальных инвесторов в "подвешенном состоянии", в то время как США готовятся продлить срок на продажу американских активов платформы. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Подробности

Как рассказал потенциальный инвестор, заинтересованный в приобретении американского подразделения TikTok, он оказался в "подвешенном состоянии" на фоне приближающегося дедлайна для продажи приложения.

"США неоднократно откладывали дату, до которой китайский владелец платформы, компания Bytedance, должен продать ее или быть заблокированным для американских пользователей. Президент США Дональд Трамп, похоже, готов во вторник в пятый раз продлить срок", - отмечает издание.

Инвестор Фрэнк Маккорт заявил: "Мы просто ждем и наблюдаем, что будет дальше, но если наступит момент, мы готовы действовать... мы собрали капитал для покупки - посмотрим".

Популярное приложение для коротких видео должно было быть запрещено или продано в США в январе в соответствии с законом, принятым Конгрессом в 2024 году.

Законодатели заявили тогда, что связи ByteDance с китайским правительством угрожают национальной безопасности, и выразили опасения, что Пекин может заставить компанию передать данные об американских пользователях.

TikTok и его владельцы всегда заявляли, что эти опасения безосновательны.

Трамп и члены его администрации ранее указывали, что сделка с TikTok была заключена и имела благословение китайского президента Си Цзиньпина.

Президент США также заявил, что приложение приобретут "опытные" американские инвесторы, среди которых двое его союзников: глава Oracle Ларри Эллисон и Майкл Делл из Dell Technologies.

Члены администрации Трампа заявляли, что сделка будет официально заключена во время встречи Трампа и Си в октябре, однако она завершилась без достижения согласия.

Несмотря на заявления Трампа, ни китайский владелец TikTok ByteDance, ни Пекин не объявили об одобрении продажи.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий продажу американских активов консорциуму TikTok от американских инвесторов.

Павел Башинский

