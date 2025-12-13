Американские инвесторы TikTok в «подвешенном состоянии», сделку снова могут отложить
Приближение дедлайна по возможной продаже TikTok в США держит потенциальных инвесторов в «подвешенном состоянии». США готовятся в пятый раз продлить срок для продажи американских активов платформы, что вызывает неопределенность среди заинтересованных сторон.
Как рассказал потенциальный инвестор, заинтересованный в приобретении американского подразделения TikTok, он оказался в "подвешенном состоянии" на фоне приближающегося дедлайна для продажи приложения.
"США неоднократно откладывали дату, до которой китайский владелец платформы, компания Bytedance, должен продать ее или быть заблокированным для американских пользователей. Президент США Дональд Трамп, похоже, готов во вторник в пятый раз продлить срок", - отмечает издание.
Инвестор Фрэнк Маккорт заявил: "Мы просто ждем и наблюдаем, что будет дальше, но если наступит момент, мы готовы действовать... мы собрали капитал для покупки - посмотрим".
Популярное приложение для коротких видео должно было быть запрещено или продано в США в январе в соответствии с законом, принятым Конгрессом в 2024 году.
Законодатели заявили тогда, что связи ByteDance с китайским правительством угрожают национальной безопасности, и выразили опасения, что Пекин может заставить компанию передать данные об американских пользователях.
TikTok и его владельцы всегда заявляли, что эти опасения безосновательны.
Трамп и члены его администрации ранее указывали, что сделка с TikTok была заключена и имела благословение китайского президента Си Цзиньпина.
Президент США также заявил, что приложение приобретут "опытные" американские инвесторы, среди которых двое его союзников: глава Oracle Ларри Эллисон и Майкл Делл из Dell Technologies.
Члены администрации Трампа заявляли, что сделка будет официально заключена во время встречи Трампа и Си в октябре, однако она завершилась без достижения согласия.
Несмотря на заявления Трампа, ни китайский владелец TikTok ByteDance, ни Пекин не объявили об одобрении продажи.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, одобряющий продажу американских активов консорциуму TikTok от американских инвесторов.