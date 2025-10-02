Американські далекобійна зброя та розвіддані стали б "значним" посиленням - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя та розвідувальні дані зі США стали б значною підтримкою. Він обговорив це питання з Дональдом Трампом.
Американські далекобійне озброєння та розвідувальні дані стали б "значною" підтримкою, заявив Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Український лідер заявив, що надання США зброї великої дальності та розвідувальних даних стало б "значни" посиленням для України.
"Ми розмовляли зі Сполученими Штатами. Ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог", - сказав Зеленський.
Він додав, що на останній зустрічі вони, зокрема, також обговорювали "далекобійні ракети та далекобійне озброєння".
Доповнення
Раніше WSJ повідомило, що США нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ракетних ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Це стало відомо на тлі того, як адміністрація Трампа розглядає можливість надіслати Україні потужну зброю.