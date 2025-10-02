Американское дальнобойное оружие и разведданные стали бы «значительным» усилением — Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойное оружие и разведывательные данные из США стали бы значительной поддержкой. Он обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом.
Американское дальнобойное вооружение и разведывательные данные стали бы "значительной" поддержкой, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Подробности
Украинский лидер заявил, что предоставление США оружия большой дальности и разведывательных данных стало бы "значительным" усилением для Украины.
"Мы разговаривали с Соединенными Штатами. Мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог", - сказал Зеленский.
Он добавил, что на последней встрече они, в частности, также обсуждали "дальнобойные ракеты и дальнобойное вооружение".
Дополнение
Ранее WSJ сообщило, что США предоставят Украине разведывательные данные для дальнобойных ракетных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Это стало известно на фоне того, как администрация Трампа рассматривает возможность отправить Украине мощное оружие.