Американська розвідка попередила про ризики при знятті обмежень для України на удари по росії - NYT

Американські розвідувальні служби вважають, що росія, найімовірніше, вдасться до рішучіших дій у відповідь проти США та їхніх партнерів по коаліції, можливо, з летальними наслідками, якщо вони погодяться дати українцям дозвіл на використання американських, британських і французьких ракет дальнього радіусу дії для ударів вглиб рф. Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників, передає УНН.

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Як повідомляється, розвідувальні служби США дійшли висновку, що задоволення прохання України про використання західних ракет по цілях у глибині росії може призвести до рішучих дій у відповідь, не змінивши при цьому докорінно перебіг війни.

Зазначається, що українці наразі мають у своєму розпорядженні обмежену кількість далекобійної зброї, і неясно, скільки ще, якщо такі взагалі є, західні союзники можуть надати.

Ба більше після перших ударів росіяни, найімовірніше, перемістять склади з боєприпасами, командні пункти, бойові вертольоти та інші життєво важливі функції поля бою за межі досяжності ракет.

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Американські чиновники, які говорили на умовах анонімності, сказали, що поки що неясно, яке саме рішення ухвалить Байден.

Критики Байдена та його радників стверджують, що їх занадто легко залякати ворожою риторикою путіна, і кажуть, що поступовий підхід адміністрації до озброєння українців ставить їх у невигідне становище на полі бою. Прихильники цього підходу стверджують, що він значною мірою дозволив запобігти жорстокій відповіді росії, хоча це може бути вже не так, пише NYT.

Британські лідери виявилися менш схильними до ризику. Вони висловилися за те, щоб дозволити українцям використовувати поставлені ними ракети дальнього радіусу дії для ударів у глибині росії, але чекали, коли Байден займе позицію з цього питання, перш ніж санкціонувати удари.

В оцінці розвідки описується ціла низка можливих дій у відповідь росії на рішення дозволити нанесення ударів з використанням американських і європейських ракет - від активізації актів підпалу і саботажу, спрямованих на об'єкти в Європі, до потенційно смертоносних атак на американські та європейські військові бази.

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Американські чиновники стверджують, що російська військова розвідка несе відповідальність за більшість диверсій у Європі, що відбувалися досі. Якщо путін вирішить розширити тіньову кампанію у відповідь на використання американських і європейських ракет на території росії, то росіяни продовжуватимуть діяти таємно, а не проводитимуть відкриті атаки на американські та європейські об'єкти і бази, щоб знизити ризик більш масштабного конфлікту.

Останніми днями риторика пана путіна була особливо войовничою напередодні рішення про далекі удари, і, принаймні, деякі з вищих радників Байдена вважають, що він, найімовірніше, відповість "смертоносною силою", якщо рішення ухвалять на користь Зеленського.

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Доповнення

Президент України закликав партнерів активніше протидіяти російському терору. Зеленський наголосив, що зняття обмежень на далекобійні удари допоможе швидше завершити війну справедливо.