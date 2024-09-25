Жертва агресії має право захищатися і на території агресора: голова МЗС Польщі виступив за дозвіл Україні бити західною зброєю по рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ.
США та інші союзники, що виступають проти надання Україні дозволу бити західним озброєнням по території рф, повинні змінити свої позицію, адже Україна має право на захист. Таку позицію у коментарі CNN висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише УНН.
"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок. І вони (росіяни – ред.) роблять це всюди", - сказав Сікорський.
Він зауважив, о росія пошкодила вже 70% об’єктів енергосистеми України.
"Ця ракета, що вбила родину у Львові, була запущена з російського бомбардувальника, що прилетів з території росії, з російського аеродрому. Назвіть мені причино чому Україна не має права знищити той бомбардувальник і той аеродром? Жертва агресії має право на захист себе також на території агресора", - заявив Сікорський.
Він додав, що ці аргументи зараз наводяться американській стороні і, якщо США вірять в мир, то повинні дозволити Україні захищатися на території рф.
Нагадаємо
Наразі гостро постало питання надання Україні дозволу на застосування західної далекобійної зброї для уларів по території рф.
Сполучені штати Америки поки виступають за збереження обмежень на такі дії. Водночас, Парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні використовувати західну зброю на території росії.
Данія дозволяє Україні використовувати її зброю на території РФ20.08.24, 02:50 • 30749 переглядiв