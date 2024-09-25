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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жертва агрессии имеет право защищаться и на территории агрессора: глава МИД Польши выступил за разрешение Украине бить западным оружием по рф

Жертва агрессии имеет право защищаться и на территории агрессора: глава МИД Польши выступил за разрешение Украине бить западным оружием по рф

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 14:59  •  7140 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал союзников разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по территории рф.

США и другие союзники, выступающие против предоставления Украине разрешения бить западным вооружением по территории рф, должны изменить свои позицию, ведь Украина имеет право на защиту. Такую позицию в комментарии CNN выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью. Отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей. И они (россияне - ред.) делают это везде", - сказал Сикорский.

Он отметил, что россия повредила уже 70% объектов энергосистемы Украины.

"Эта ракета, убившая семью во Львове, была запущена с российского бомбардировщика, прилетевшего с территории россии, с российского аэродрома. Назовите мне причину почему Украина не имеет права уничтожить тот бомбардировщик и тот аэродром? Жертва агрессии имеет право на защиту себя также на территории агрессора", - заявил Сикорский.

Он добавил, что эти аргументы сейчас приводятся  американской стороне и, если США верят в мир, то должны позволить Украине защищаться на территории рф.

Напомним,

Сейчас остро встал вопрос предоставления Украине разрешения на применение западного дальнобойного оружия для уларов по территории рф.

Соединенные штаты Америки пока выступают за сохранение ограничений на такие действия. В то же время, Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине использовать западное оружие на территории России. 

Дания разрешает Украине использовать ее оружие на территории РФ19 августа 2024, 23:50 • 30539 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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