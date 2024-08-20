Дания разрешает Украине использовать ее оружие на территории РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать предоставленное Данией оружие на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя события в Курской области, пишет DR, передает УНН.

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«Защита себя вполне может включать вторжение на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападающего, то это вполне в рамках правил войны», - сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что поддержка Данией Украины совсем не изменилась. В то же время использование датского оружия на территории РФ - в рамках правил.

«Нельзя установить ограничения, согласно которым оружие можно применять только на территории Украины», - добавил министр.

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