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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дания разрешает Украине использовать ее оружие на территории РФ

Дания разрешает Украине использовать ее оружие на территории РФ

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 23:50  •  6553 просмотра

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Министр иностранных дел Дании заявил, что Украина может использовать датское оружие на территории России. Он подчеркнул, что это соответствует правилам войны и не меняет поддержку Данией Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать предоставленное Данией оружие на территории России. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, комментируя события в Курской области, пишет DR, передает УНН.

Детали

«Защита себя вполне может включать вторжение на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты нападающего, то это вполне в рамках правил войны», - сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что поддержка Данией Украины совсем не изменилась. В то же время использование датского оружия на территории РФ - в рамках правил.

«Нельзя установить ограничения, согласно которым оружие можно применять только на территории Украины», - добавил министр.

Данія надасть Україні військову допомогу на 116 млн доларів19 августа 2024, 12:40 • 12144 просмотра

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