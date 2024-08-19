Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

Правительство Дании анонсировало новый пакет помощи примерно на 783 миллиона датских крон (116 млн долларов) на военные нужды Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом сообщило Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, деньги пойдут, в частности, на закупку новой военной техники через украинский ОПК и промышленный пул, а также на приобретение вооружения через международных партнеров.

Общая стоимость пакета военной помощи составляет примерно 783 миллиона датских крон и составлялась на основе потребностей и рекомендаций Украины, диалога с международными партнерами и военно-профессиональных рекомендаций Министерства обороны.

"Сегодня мы делаем еще один шаг с двадцатым пакетом военных пожертвований, который обеспечит Украину крайне необходимым военным оборудованием, которое будет иметь значение для борьбы с агрессивной войной россии", – сказал министр иностранных дел Ларс Льоке Расмуссен.

По оперативным соображениям и соображениям безопасности больше информации о полном содержании пакета не предоставляется.

Напомним

В июле сообщалось, что Дания профинансирует производство 18 украинских самоходных артиллерийских установок "Богдан" стоимостью 1,2 млрд датских крон для оборонных нужд Украины, а первая партия, как ожидается, будет поставлена в ближайшие месяцы.