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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

Дания предоставит Украине военную помощь на 116 млн долларов

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 12:40  •  8645 просмотра

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Правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на 783 млн датских крон. Средства пойдут на закупку новой техники через украинский ОПК и приобретение вооружения через международных партнеров.

Правительство Дании анонсировало новый пакет помощи примерно на 783 миллиона датских крон (116 млн долларов) на  военные нужды Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом сообщило Минобороны Украины, передает УНН

Детали

Как сообщается, деньги пойдут, в частности, на закупку новой военной техники через украинский ОПК и промышленный пул, а также на приобретение  вооружения  через международных партнеров. 

Общая стоимость пакета военной помощи составляет примерно 783 миллиона датских крон и составлялась на основе потребностей и рекомендаций Украины, диалога с международными партнерами и военно-профессиональных рекомендаций Министерства обороны.

"Сегодня мы делаем еще один шаг с двадцатым пакетом военных пожертвований, который обеспечит Украину крайне необходимым военным оборудованием, которое будет иметь значение для борьбы с агрессивной войной россии", – сказал министр иностранных дел Ларс Льоке Расмуссен.

По оперативным соображениям и соображениям безопасности больше информации  о полном содержании пакета не предоставляется.

Напомним 

В июле сообщалось, что Дания профинансирует производство 18 украинских самоходных артиллерийских установок "Богдан" стоимостью 1,2 млрд датских крон для оборонных нужд Украины, а первая партия, как ожидается, будет поставлена в ближайшие месяцы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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