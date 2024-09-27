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Американская разведка предупредила о рисках при снятии ограничений для Украины на удары по россии - NYT

Американская разведка предупредила о рисках при снятии ограничений для Украины на удары по россии - NYT

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 07:49  •  9224 просмотра

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Разведка США считает, что разрешение Украине на дальнобойные удары по рф может привести к решительным ответным действиям россии. Украинская сторона настаивает на снятии ограничений для более быстрого завершения войны.

Американские разведывательные службы считают, что россия, скорее всего, прибегнет к более решительным ответным действиям против США и их партнеров по коалиции, возможно, с летальными последствиями, если они согласятся дать украинцам разрешение на использование американских, британских и французских ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь рф. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает УНН

Детали

Как сообщается, разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение просьбы Украины об использовании западных ракет по целям в глубине россии может привести к решительным ответным действиям, не изменив при этом коренным образом ход войны.

Отмечается, что украинцы пока располагают ограниченным количеством дальнобойного оружия, и неясно, сколько еще, если такие вообще есть, западные союзники могут предоставить.

Более того, после первых ударов россияне, скорее всего, переместят склады с боеприпасами, командные пункты, боевые вертолеты и другие жизненно важные функции поля боя за пределы досягаемости ракет.

Жертва агрессии имеет право защищаться и на территории агрессора: глава МИД Польши выступил за разрешение Украине бить западным оружием по рф25 сентября 2024, 14:59 • 16109 просмотров

 Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что пока неясно, какое именно решение примет Байден.

Критики Байдена и его советников утверждают, что их слишком легко запугать враждебной риторикой путина, и говорят, что постепенный подход администрации к вооружению украинцев ставит их в невыгодное положение на поле боя. Сторонники этого подхода утверждают, что он в значительной степени позволил предотвратить жестокий ответ россии, хотя это может быть уже не так, пишет NYT.

Британские лидеры оказались менее склонными к риску. Они высказались за то, чтобы позволить украинцам использовать поставленные ими ракеты дальнего радиуса действия для ударов в глубине россии, но ждали, когда Байден займет позицию по этому вопросу, прежде чем санкционировать удары. 

В оценке разведки описывается целый ряд возможных ответных действий россии на решение разрешить нанесение ударов с использованием американских и европейских ракет - от активизации актов поджога и саботажа, направленных на объекты в Европе, до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.

Британия и США могут тайно разрешить Украине удары Storm Shadow по рф - СМИ20 сентября 2024, 17:17 • 18602 просмотра

Американские чиновники утверждают, что российская военная разведка несет ответственность за большинство диверсий в Европе, которые происходили до сих пор. Если путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование американских и европейских ракет на территории россии, то россияне будут продолжать действовать тайно, а не проводить открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы снизить риск более масштабного конфликта.

В последние дни риторика господина путина была особенно воинственной накануне решения о дальних ударах, и, по крайней мере, некоторые из высших советников Байдена считают, что он, скорее всего, ответит "смертоносной силой", если решение примут в пользу Зеленского.

Те представители американских военных и администрации Байдена, которые поддерживают использование украинцами ракет для нанесения ударов на расстоянии до 190 миль внутри России, говорят, что это позволит им 

Дополнение 

Президент Украины призвал партнеров активнее противодействовать российскому террору. Зеленский подчеркнул, что снятие ограничений на дальнобойные удары поможет быстрее завершить войну справедливо.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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