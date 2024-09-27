Американская разведка предупредила о рисках при снятии ограничений для Украины на удары по россии - NYT

Американские разведывательные службы считают, что россия, скорее всего, прибегнет к более решительным ответным действиям против США и их партнеров по коалиции, возможно, с летальными последствиями, если они согласятся дать украинцам разрешение на использование американских, британских и французских ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь рф. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Как сообщается, разведывательные службы США пришли к выводу, что удовлетворение просьбы Украины об использовании западных ракет по целям в глубине россии может привести к решительным ответным действиям, не изменив при этом коренным образом ход войны.

Отмечается, что украинцы пока располагают ограниченным количеством дальнобойного оружия, и неясно, сколько еще, если такие вообще есть, западные союзники могут предоставить.

Более того, после первых ударов россияне, скорее всего, переместят склады с боеприпасами, командные пункты, боевые вертолеты и другие жизненно важные функции поля боя за пределы досягаемости ракет.

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Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что пока неясно, какое именно решение примет Байден.

Критики Байдена и его советников утверждают, что их слишком легко запугать враждебной риторикой путина, и говорят, что постепенный подход администрации к вооружению украинцев ставит их в невыгодное положение на поле боя. Сторонники этого подхода утверждают, что он в значительной степени позволил предотвратить жестокий ответ россии, хотя это может быть уже не так, пишет NYT.

Британские лидеры оказались менее склонными к риску. Они высказались за то, чтобы позволить украинцам использовать поставленные ими ракеты дальнего радиуса действия для ударов в глубине россии, но ждали, когда Байден займет позицию по этому вопросу, прежде чем санкционировать удары.

В оценке разведки описывается целый ряд возможных ответных действий россии на решение разрешить нанесение ударов с использованием американских и европейских ракет - от активизации актов поджога и саботажа, направленных на объекты в Европе, до потенциально смертоносных атак на американские и европейские военные базы.

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Американские чиновники утверждают, что российская военная разведка несет ответственность за большинство диверсий в Европе, которые происходили до сих пор. Если путин решит расширить теневую кампанию в ответ на использование американских и европейских ракет на территории россии, то россияне будут продолжать действовать тайно, а не проводить открытые атаки на американские и европейские объекты и базы, чтобы снизить риск более масштабного конфликта.

В последние дни риторика господина путина была особенно воинственной накануне решения о дальних ударах, и, по крайней мере, некоторые из высших советников Байдена считают, что он, скорее всего, ответит "смертоносной силой", если решение примут в пользу Зеленского.

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Дополнение

Президент Украины призвал партнеров активнее противодействовать российскому террору. Зеленский подчеркнул, что снятие ограничений на дальнобойные удары поможет быстрее завершить войну справедливо.