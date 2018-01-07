Американські спецслужби визнали своїм провалом стрімке розгортання ракетно-ядерної програми КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Розвідувальне співтовариство США вважає одним зі своїх найбільших прорахунків нездатність точно спрогнозувати успішну реалізацію ракетно-ядерної програми КНДР і правильно оцінити цілеспрямованість її лідера Кім Чен Ина, передає УНН з посиланням на газету The New York Times.
У своїй статті газета The New York Times посилається на підсумки конфіденційних бесід із колишніми і діючими співробітниками ЦРУ та інших спецслужб Сполучених Штатів, імена та посади яких видання не розкриває. Співрозмовники визнають, що на початку президентства Дональда Трампа розвідка марно заспокоювала його, стверджуючи, що у Вашингтона залишається в запасі мінімум чотири роки, щоб уповільнити або зупинити розробку Пхеньяном ракети, здатної доставити ядерну боєголовку до території США.
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Тепер, після вдалих випробувань КНДР балістичних ракет, колишні і діючі співробітники ЦРУ та інших розвідувальних відомств штатів визнають, що їх нездатність передбачити стрімке розгортання в реалізації ракетно-ядерної програми КНДР, “стала одним з найбільш значущих прорахунків Америки”. За оцінкою газети, ця обставина пояснює непослідовність заяв і курсу в даному питанні недосвідченої адміністрації президента Трампа.
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Як пояснили співрозмовники видання, ключова помилка полягала в тому, що, з точки зору спецслужб США, Пхеньяну буде потрібно стільки ж часу для оволодіння ракетними технологіями, скільки будь-якій іншій країні в період холодної війни. У Вашингтоні недооцінили можливості КНДР у комп’ютерному моделюванні і у використанні досвіду третіх країн, а також рішучість і цілеспрямованість Кім Чен Ина. За словами одного з джерел газети, останній рік став “повчальним уроком” щодо межі можливостей електронної та супутникової розвідки США в проведенні секретних операцій проти країни з порівняно слабкою економікою.
У липні 2017 року КНДР оголосила про проведення першого успішного запуску міжконтинентальної балістичної ракети середньої дальності. Потім КНДР провела ще три пуски таких ракет, а 3 вересня оголосила про успішне випробування водневого заряду для боєголовки міжконтинентальної балістичної ракети. Рада Безпеки ООН протягом року чотири рази посилював санкції відносно Пхеньяну.