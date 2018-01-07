Wired спрогнозувало можливі наслідки перерізання Росією підводних інтернет-кабелів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Мережеве видання Wired спрогнозувало ситуацію, при якій Російська Федерація вирішить атакувати прокладені дном океанів інтернет-кабелі, передає УНН з посиланням на сайт видання.
Стаття опублікована на тлі заяв командування Північноатлантичного альянсу, в яких висловлюється стурбованість з приводу активності російських субмарин у водах світового океану, які можуть загрожувати підводним лініям комунікацій.
Високопоставлені представники ВМС США протягом багатьох років попереджають про катастрофічні наслідки, до яких призведе можлива атака російських підводних човнів на інтернет-кабелі, відзначає Wired. З ними солідарні британські колеги (журнал видається в Сан-Франциско і Лондоні), які впевнені, що подібний напад обернеться для країни фінансовим крахом.
Крім того, НАТО планує відновити командний пункт епохи холодної війни, однією з цілей якого стане захист підводних комунікацій від ворожих дій Москви, зазначає видання.
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Однак, на думку експертів, як пише Wired, західні військові сильно перебільшують загрозу. Кожні кілька днів у світі пошкоджується один з 428 підводних кабелів. У більшості випадків причиною є землетруси або кораблі. При цьому інтернет-користувачі найчастіше не помічають розриву — дані автоматично перенаправляються на іншу лінію. В Європі, США, Східній Азії та інших регіонах однним маршрутом зазвичай прокладається безліч кабелів.
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Тому, пише Wired, якщо російські підводні човни переріжуть кілька кабелів в Атлантичному океані, це не сильно порушить роботу інтернету. Навіть якщо їй вдасться перерізати всі дроти в Атлантиці, інтернет-трафік все одно можна перенаправити через кабелі в Тихому океані.
У разі, якщо Росії якимось неймовірним чином вдасться повністю відрізати США від інтернету, американці зможуть використовувати наземні мережі для комунікації всередині країни, констатує видання.
Як раніше повідомляло УНН, командування Північноатлантичного альянсу висловило стурбованість активністю російських підводних човнів у водах світового океану. НАТО зафіксувало значну активність у Чорному та Середземному морях шести субмарин.