Столтенберг: сили НАТО втратили навички боротьби у морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про високий рівень активності російських субмарин і визнав, що флот Північноатлантичного альянсу втратив необхідні навички боротьби у морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
“Росія вклала значні кошти в свій флот, особливо в підводні човни. Діяльність російських субмарин зараз на найвищому рівні з часів холодної війни”, — сказав він у інтерв’ю. У бесіді також брали участь газети Financial Times і Washington Post.
У той же час Столтенберг зазначив, що знизилася готовність альянсу до викликів в море.
“Після закінчення холодної війни НАТО скоротила свої можливості в море, особливо можливості боротьби з підводними човнами. Ми менше тренувалися і втратили навички”, — пояснив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський генерал закликав морпіхів США у Норвегії готуватися до війни
Столтенберг також заявив, що альянс повинен бути здатний перевозити війська і спорядження через Атлантику, і в зв’язку з цим згадав про плани створити нові підрозділи.
Раніше міністри оборони країн-членів НАТО узгодили план адаптації командної структури, що передбачає створення двох командувань: по Атлантиці для захисту транспортних шляхів між Північною Америкою і Європою і з логістики для забезпечення транспортування військ і обладнання всередині Європи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столтенберг вважає, що створення Росією нових крилатих ракет порушує договір РСМД
Також вирішено створити центр кібероперацій і інтегрувати національні кібервозможності в місії та операції альянсу при збереженні повного контролю над ними з боку країн-членів. Столтенберг заявляв, що адаптація командної структури проводиться, в тому числі, через ситуацію навколо України.
Нагадаємо, командування Північноатлантичного альянсу висловило стурбованість активністю російських підводних човнів у водах світового океану, повідомила газета The Financial Times з посиланням на заяву командувача підводним флотом НАТО контр-адмірала Ендрю Леннона.