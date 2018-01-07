Wired спрогнозировал возможные последствия перерезания Россией подводных интернет-кабелей

Статья опубликована на фоне заявлений командования Североатлантического альянса, в которых выражается обеспокоенность по поводу активности российских субмарин в водах мирового океана, которые могут угрожать подводным линиям коммуникаций.

Высокопоставленные представители ВМС США в течение многих лет предупреждают о катастрофических последствиях, к которым приведет возможная атака российских подводных лодок на интернет-кабели, отмечает Wired. С ними солидарны британские коллеги (журнал издается в Сан-Франциско и Лондоне), которые уверены, что подобное нападение обернется для страны финансовым крахом.

Кроме того, НАТО планирует возобновить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы, отмечает издание.

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Однако, по мнению экспертов, как пишет Wired, западные военные сильно преувеличивают угрозу. Каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей. В большинстве случаев причиной является землетрясения или корабли. При этом интернет-пользователи чаще всего не замечают разрыва — данные автоматически перенаправляются на другую линию. В Европе, США, Восточной Азии и других регионах листов одного маршруту обычно прокладывается множество кабелей.

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Поэтому, пишет Wired, если российские подводные лодки перережут несколько кабелей в Атлантическом океане, это не сильно нарушит работу интернета. Даже если ей удастся перерезать все провода в Атлантике, интернет-трафик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане.

В случае, если России каким-то невероятным образом удастся полностью отрезать США от интернета, американцы смогут использовать наземные сети для коммуникации внутри страны, констатирует издание.

Как ранее сообщало УНН, командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана. НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.