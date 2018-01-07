Wired спрогнозировал возможные последствия перерезания Россией подводных интернет-кабелей

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 35992 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 85997 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 104732 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 118190 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 139027 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 157665 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 121375 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138262 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189515 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290335 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
76%
Популярные новости

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 237292 просмотра

В США все больше электората республиканцев против помощи Украине - WSJ

7 апреля, 11:10 • 32423 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 60326 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 180190 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 37332 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 180398 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 237511 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 441839 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 395626 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 480326 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 24696 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 24748 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 37487 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 60474 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 69429 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Wired спрогнозировал возможные последствия перерезания Россией подводных интернет-кабелей

Киев • УНН

 • 17737 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Сетевое издание Wired спрогнозировал ситуацию, при которой Российская Федерация решит атаковать проложеные дном океанов интернет-кабели, передает УНН со ссылкой на сайт издания.

Wired спрогнозировал возможные последствия перерезания Россией подводных интернет-кабелей

Статья опубликована на фоне заявлений командования Североатлантического альянса, в которых выражается обеспокоенность по поводу активности российских субмарин в водах мирового океана, которые могут угрожать подводным линиям коммуникаций.

Высокопоставленные представители ВМС США в течение многих лет предупреждают о катастрофических последствиях, к которым приведет возможная атака российских подводных лодок на интернет-кабели, отмечает Wired. С ними солидарны британские коллеги (журнал издается в Сан-Франциско и Лондоне), которые уверены, что подобное нападение обернется для страны финансовым крахом.

Кроме того, НАТО планирует возобновить командный пункт эпохи холодной войны, одной из целей которого станет защита подводных коммуникаций от враждебных действий Москвы, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг заявил, что силы НАТО потеряли навыки борьбы в море

Однако, по мнению экспертов, как пишет Wired, западные военные сильно преувеличивают угрозу. Каждые несколько дней в мире повреждается один из 428 подводных кабелей. В большинстве случаев причиной является землетрясения или корабли. При этом интернет-пользователи чаще всего не замечают разрыва — данные автоматически перенаправляются на другую линию. В Европе, США, Восточной Азии и других регионах листов одного маршруту обычно прокладывается множество кабелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России — Financial Times

Поэтому, пишет Wired, если российские подводные лодки перережут несколько кабелей в Атлантическом океане, это не сильно нарушит работу интернета. Даже если ей удастся перерезать все провода в Атлантике, интернет-трафик все равно можно перенаправить через кабели в Тихом океане.

В случае, если России каким-то невероятным образом удастся полностью отрезать США от интернета, американцы смогут использовать наземные сети для коммуникации внутри страны, констатирует издание.

Как ранее сообщало УНН, командование Североатлантического альянса выразило обеспокоенность активностью российских подводных лодок в водах мирового океана. НАТО зафиксировало значительную активность в Черном и Средиземном морях шести субмарин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.32
Bitcoin
$78,479.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,980.69
Ethereum
$1,556.31