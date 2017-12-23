Командування НАТО стурбоване активністю російських субмарин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Командування Північноатлантичного альянсу висловило стурбованість активністю російських підводних човнів у водах світового океану. Про це 22 грудня повідомила газета The Financial Times з посиланням на заяву командувача підводним флотом НАТО контр-адмірала Ендрю Леннона, інформує УНН.
“Активність російських субмарин в останні три роки вища, ніж за весь час з моменту закінчення холодної війни. За ці три роки ми спостерігали більше [щорічних] розгортань російських підводних човнів за межами своїх вод, ніж за попереднє десятиліття”, — заявив він.
За словами Леннона, НАТО зафіксувало значну активність у Чорному та Середземному морях шести субмарин.
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Крім того, згідно з твердженнями контр-адмірала, Російська Федерація “очевидним чином проявляє інтерес до підводної інфраструктури НАТО”, перш за все до каналів зв’язку між Європою і США. Леннон повідомив, що в підводних операціях біля кабельних трас брала участь і субмарина, переобладнана для здійснення пусків балістичних ракет і названа адміралом “кораблем-носієм”, оскільки з її борту в морські води можуть бути випущені інші дрібніші за розмірами суди.
“Ми вважаємо, що вони можуть бути оснащені обладнанням, здатним взаємодіяти з об’єктами на океанському дні”, — заявив Леннон. Однак при цьому він додав, що не стверджує, що подібне втручання в роботу підводних каналів зв’язку вже відбувалося.
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Постійний представник РФ при НАТО Олександр Грушко минулого тижня звинуватив Північноатлантичний альянс в тому, що він мимоволі втягує Росію “в свого роду військове суперництво в центрі Європи”.
Нагадаємо, учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України домовилися встановити перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня.