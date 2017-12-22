В ОБСЄ прокоментували встановлення перемир'я із 23 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ в Україні розраховують, що припинення вогню в ніч з 22 на 23 грудня на лінії зіткнення в зоні АТО на Донбасі допоможе встановленню "періоду відносного спокою". Про це сказав на брифінгу в п'ятницю в Києві перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Ми очікуємо, що, як і в попередні роки, нещодавнє підтвердження сторонами прихильності режиму припинення вогню призведе сьогодні опівночі до встановлення періоду відносного спокою, полегшення для багатостраждального населення, яке проживає уздовж лінії зіткнення", - зазначив він.
Нагадаємо, учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України домовилися встановити перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня.