Гризлов: контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 23 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Учасники контактної групи з врегулювання ситуації на сході України домовилися встановити перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня. Про це заявив в середу за підсумками зустрічі в Мінську повпред РФ Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Контактна група підкреслила необхідність забезпечити мир і спокій на Донбасі в зв'язку з майбутніми різдвяними і новорічними святами. Керуючись раніше досягнутими домовленостями, контактна група підтвердила прихильність дотриманню всеосяжного, стійкого і безстрокового режиму припинення вогню з 00:00 години 23 грудня 2017 року", - сказав він.
Нагадаємо, учасник мінських переговорів Євген Марчук заявив, що Росія готова повернути своїх військових до складу СЦКК.