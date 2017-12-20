Грызлов: контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 23 декабря

"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года", - сказал он.

Напомним, участник минских переговоров Евгений Марчук заявил, что Россия готова вернуть своих военных в состав СЦКК.