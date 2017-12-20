Грызлов: контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 23 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря. Об этом заявил в среду по итогам встречи в Минске полпред РФ Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Контактная группа подчеркнула необходимость обеспечить мир и спокойствие на Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. Руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года", - сказал он.
Напомним, участник минских переговоров Евгений Марчук заявил, что Россия готова вернуть своих военных в состав СЦКК.