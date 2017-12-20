Россия готова вернуть своих военных в состав СЦКК - Марчук
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российская сторона заявила о готовности вернуть своих военных представителей в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности Евгений Марчук, передает УНН.
"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п", - написал Е.Марчук.
Он отметил, что и ранее все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности.
Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.