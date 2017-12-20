Россия готова вернуть своих военных в состав СЦКК - Марчук

"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п", - написал Е.Марчук.

Он отметил, что и ранее все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе и гарантии их безопасности.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.