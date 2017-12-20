Росія готова повернути своїх військових до складу СЦКК - Марчук
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російська сторона заявила про готовність повернути своїх військових представників до складу Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Про це на своїй сторінці в Facebook написав представник України в робочій підгрупі ТКГ з питань безпеки Євген Марчук, передає УНН.
"Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, Росія готова повернути своїх військових в СЦКК за певних умов. Це затвердження положення про СЦКК, їх статусу, гарантій безпеки тощо", - написав Є.Марчук.
Він зазначив, що і раніше всі витрати на утримання російської частини СЦКК несла Україна, в тому числі і гарантії їх безпеки.
Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.