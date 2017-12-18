Росія відкличе своїх представників із СЦКК 19 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російська сторона відкличе своїх представників з Спільного центру з контролю і координації 19 грудня. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ, передає УНН.
"...Подальша робота представництва Збройних Сил Російської Федерації в СЦКК стала неможливою. 19 грудня 2017 року російські офіцери, які входять до складу Центру, залишать територію України", - сказано в повідомленні.
Таке рішення в Росії пояснили тим, що українська сторона робила перешкоди для роботи російської СЦКК і створювала "напружену морально-психологічну обстановку", а також тим, що з 1 січня 2018 року Україна вводить новий порядок в'їзду росіян.
"Київ планує ввести новий порядок в'їзду і перебування громадян Росії на своїй території, відповідно до якого вони повинні будуть завчасно повідомляти свої докладні персональні дані українській владі. Ця норма не відповідає положенням угоди між урядом Російської Федерації і Урядом України про безвізові поїздки громадян Російської Федерації та громадян України від 16 січня 1997 року та є неприйнятною для російських військовослужбовців", - сказано в повідомленні.
У МЗС РФ заявили, що вже повідомили про цей крок міжнародним партнерам.
Як повідомляв УНН, 7 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров натякнув, що Росія може припинити участь в СЦКК.