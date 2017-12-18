Россия отозвет своих представителей из СЦКК 19 декабря

“...Дальнейшая работа представительства Вооруженных Сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 г. входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины”, — сказано в сообщении.

Такое решение в России объяснили тем, что украинская сторона создавала препятствия для работы российской СЦКК и создавала “напряженную морально-психологическую обстановку”, а также тем, что с 1 января 2018 года Украина вводит новый порядок въезда россиян.

“Киев планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым они должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям. Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан Украины от 16 января 1997 г. и неприемлема для российских военнослужащих”, — сказано в сообщении.

В МИД РФ заявили, что уже сообщили об этом шаге международным партнерам.

Как сообщал УНН, 7 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намекнул, что Россия может прекратить участие в СЦКК.