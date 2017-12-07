Лавров намекнул, что Россия может прекратить участие в СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Вокруг Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе сложилась опасная ситуация, и к российской стороне выдвигают "неприемлемые и невыполнимые требования", по сути добиваясь того, чтобы СЦКК прекратил свое существование. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Украинская сторона,.. выступив в 2014 году инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые и невыполнимые требования, по сути добиваясь того, чтобы Центр прекратил свое существование. Вся ответственность за это ляжет на украинские власти", - подчеркнул С.Лавров.
Напомним, делегации ЕС и США на Совете министров ОБСЕ начали свою речь со слов об агрессии РФ.