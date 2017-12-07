Лавров натякнув, що Росія може припинити участь в СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Навколо Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі склалася небезпечна ситуація, і до російської сторони висувають "неприйнятні і нездійсненні вимоги", по суті домагаючись того, щоб СЦКК припинив своє існування. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Українська сторона,.. виступивши в 2014 році ініціатором створення такого Центру, сьогодні робить все, щоб поставити російських офіцерів в його складі в нестерпні умови, висуваючи на їхню адресу неприйнятні і нездійсненні вимоги, по суті домагаючись того, щоб центр припинив своє існування. Вся відповідальність за це ляже на українську владу", - підкреслив С.Лавров.
Нагадаємо, делегації ЄС і США на Раді міністрів ОБСЄ почали свою промову зі слів про агресію РФ.