Делегации ЕС и США на Совете министров ОБСЕ начали речь со слов об агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Речи делегаций ЕС и США во время заседания совета министров ОБСЕ, которое стартовало в четверг в Вене, начались со слов о российской агрессии против Украины. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Когда слушаешь ЕС и США с одной стороны, а Россию - с другой, есть ощущение, что живем на одном глобусе, но в разных мирах. Речи делегаций ЕС и США, австрийского председательства в ОБСЕ начались с российской агрессии против Украины", - отметил министр.
По словам пресс-секретаря главы МИД Марьяны Бецы, во время речи представитель США призвал Россию вывести свои силы из Донбасса, полностью выполнить минские соглашения и вернуть Крым Украине. Также, по ее словам, в делегации отметили, что блок твердо настроен на территориальную целостность и суверенитет Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией.
Когда слушаешь ЕС и США с одной стороны, а Россию - с другой, есть ощущение, что живем на одном глобусе, но в разных мирах. Речи делегаций ЕС и США, австрийского председательства в ОБСЕ начались с российской агрессии против Украины # OSCEMC17- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.