Делегации ЕС и США на Совете министров ОБСЕ начали речь со слов об агрессии РФ

"Когда слушаешь ЕС и США с одной стороны, а Россию - с другой, есть ощущение, что живем на одном глобусе, но в разных мирах. Речи делегаций ЕС и США, австрийского председательства в ОБСЕ начались с российской агрессии против Украины", - отметил министр.

По словам пресс-секретаря главы МИД Марьяны Бецы, во время речи представитель США призвал Россию вывести свои силы из Донбасса, полностью выполнить минские соглашения и вернуть Крым Украине. Также, по ее словам, в делегации отметили, что блок твердо настроен на территориальную целостность и суверенитет Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Когда слушаешь ЕС и США с одной стороны, а Россию - с другой, есть ощущение, что живем на одном глобусе, но в разных мирах. Речи делегаций ЕС и США, австрийского председательства в ОБСЕ начались с российской агрессии против Украины # OSCEMC17