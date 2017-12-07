Делегації ЄС і США на Раді міністрів ОБСЄ почали промови зі слів про агресію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Промови делегацій ЄС і США під час засідання ради міністрів ОБСЄ, яке стартувало в четвер у Відні, почалися зі слів про російську агресію проти України. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Коли слухаєш ЄС та США з одного боку, а Росію — з іншого, є відчуття, що живемо на одному глобусі, але в різних світах. Промови делегацій ЄС та США, австрійського головування в ОБСЄ почалися з російської агресії проти України”, — зазначив міністр.
За словами речниці голови МЗС Мар’яни Беци, під час промови представник США закликав Росію вивести свої сили з Донбасу, повністю виконати мінські угоди й повернути Крим Україні. Також, за її словами, у делегації зазначили, що блок твердо налаштований на територіальну цілісність та суверенітет України та ніколи не визнає анексію Криму Росією.
Коли слухаєш ЄС та США з одного боку, а Росію - з іншого, є відчуття, що живемо на одному глобусі, але в різних світах. Промови делегацій ЄС та США, австрійського головування в ОБСЄ почалися з російської агресії проти України #OSCEMC17— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.