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Делегації ЄС і США на Раді міністрів ОБСЄ почали промови зі слів про агресію РФ

Делегації ЄС і США на Раді міністрів ОБСЄ почали промови зі слів про агресію РФ

Київ • УНН

 • 14934 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Промови делегацій ЄС і США під час засідання ради міністрів ОБСЄ, яке стартувало в четвер у Відні, почалися зі слів про російську агресію проти України. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Коли слухаєш ЄС та США з одного боку, а Росію — з іншого, є відчуття, що живемо на одному глобусі, але в різних світах. Промови делегацій ЄС та США, австрійського головування в ОБСЄ почалися з російської агресії проти України”, — зазначив міністр.

За словами речниці голови МЗС Мар’яни Беци, під час промови представник США закликав Росію вивести свої сили з Донбасу, повністю виконати мінські угоди й повернути Крим Україні. Також, за її словами, у делегації зазначили, що блок твердо налаштований на територіальну цілісність та суверенітет України та ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Коли слухаєш ЄС та США з одного боку, а Росію - з іншого, є відчуття, що живемо на одному глобусі, але в різних світах. Промови делегацій ЄС та США, австрійського головування в ОБСЄ почалися з російської агресії проти України #OSCEMC17

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 декабря 2017 г.

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