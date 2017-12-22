В ОБСЕ прокомментировали установления перемирия с 23 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине рассчитывают, что прекращение огня в ночь с 22 на 23 декабря на линии соприкосновения в зоне АТО на Донбассе поможет установлению "периода относительного спокойствия". Об этом сказал на брифинге в пятницу в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"Мы ожидаем, что, как и в предыдущие годы, недавнее подтверждение сторонами приверженности режима прекращения огня приведет сегодня в полночь к установлению периода относительного покоя, облегчение для многострадального населения, проживающего вдоль линии соприкосновения", - отметил он.
Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря.