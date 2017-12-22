В ОБСЕ прокомментировали установления перемирия с 23 декабря

"Мы ожидаем, что, как и в предыдущие годы, недавнее подтверждение сторонами приверженности режима прекращения огня приведет сегодня в полночь к установлению периода относительного покоя, облегчение для многострадального населения, проживающего вдоль линии соприкосновения", - отметил он.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить перемирие на Донбассе с полуночи 23 декабря.