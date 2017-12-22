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В ЄС опублікували рішення про продовження економічних санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Євросоюз опублікував рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на півроку до червня 2018 року. Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС, передає УНН.

В ЄС опублікували рішення про продовження економічних санкцій проти РФ

"Це рішення набуває чинності у наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС," - йдеться у тексті рішення.

Тобто 23 грудня санції відносно РФ набудуть чинності.

Нагадаємо, 21 грудня 2017 року Рада ЄС продовжила економічні санкції проти конкретних секторів російської економіки до 31 липня 2018 року.

Це рішення було прийняте після доповіді президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель під час засідання Європейської ради від 14 грудня 2017 року про стан реалізації мінських угод.

У Раді ЄС нагадали, що тривалість дії санкцій пов'язана з виконанням мінських угод у повному обсязі.

 

 

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