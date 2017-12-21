ЄС продовжив економічні санкції проти РФ на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Російської Федерації на шість місяців - до 31 липня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні євроінституції, передає УНН.
"21 грудня 2017 року Рада ЄС продовжила економічні санкції проти конкретних секторів російської економіки до 31 липня 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Це рішення, як повідомляється, було прийняте після доповіді президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель під час засідання Європейської ради від 14 грудня 2017 року про стан реалізації мінських угод.
У Раді ЄС нагадали, що тривалість дії санкцій пов'язана з виконанням мінських угод у повному обсязі.
"Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що мінські угоди ще не повністю реалізовані, Рада ЄС продовжила санкції ще на шість місяців", - сказано в повідомленні.
Рада ЄС формалізувала це рішення сьогодні в письмовій формі і відповідно до правила для всіх таких рішень одноголосно.
Нагадаємо, 14 грудня лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку.