ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз продлил экономические санкции против Российской Федерации на шесть месяцев - до 31 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении евроинституции, передает УНН.
"21 декабря 2017 года Совет ЕС продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.
Это решение, как сообщается, последовало после доклада президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель во время заседания Европейского совета от 14 декабря 2017 года о состоянии реализации минских соглашений.
В Совете ЕС напомнили, что продолжительность действия санкций связано с полным выполнением минских соглашений.
"Поскольку этого не произошло, и учитывая, что минские соглашения еще не полностью реализованы, Совет ЕС продлил санкции еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.
Совет ЕС формализовал это решение сегодня в письменной форме и в соответствии с правилом для всех таких решений единогласно.
Напомним, 14 декабря лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ на полгода.