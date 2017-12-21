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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода

Киев • УНН

 • 12660 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Европейский Союз продлил экономические санкции против Российской Федерации на шесть месяцев - до 31 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении евроинституции, передает УНН.

ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода

"21 декабря 2017 года Совет ЕС продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Это решение, как сообщается, последовало после доклада президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель во время заседания Европейского совета от 14 декабря 2017 года о состоянии реализации минских соглашений.

В Совете ЕС напомнили, что продолжительность действия санкций связано с полным выполнением минских соглашений.

"Поскольку этого не произошло, и учитывая, что минские соглашения еще не полностью реализованы, Совет ЕС продлил санкции еще на шесть месяцев", - сказано в сообщении.

Совет ЕС формализовал это решение сегодня в письменной форме и в соответствии с правилом для всех таких решений единогласно.

Напомним, 14 декабря лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ на полгода.

 

Украинские Национальные Новости

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