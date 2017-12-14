Лидеры ЕС одобрили продолжение экономических санкций против РФ на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, наложенных из-за российской аннексии Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Лидеры ЕС дали зеленый свет, чтобы продолжить экономические санкции ЕС на #Russia еще на 6 месяцев. Официальный перевод на следующей неделе", - написал Йозвяк.
Как сообщал УНН, срок действия санкций, нацеленных на энергетический, оборонный и финансовый секторы России, заканчивается в конце января 2018 года.
"Лидеры ЕС, встречающихся в Брюсселе в четверг, согласятся на их продление до середины 2018 года", - сказали чиновники и дипломаты в Брюсселе.
Ранее в СМИ сообщалось, что решение о продлении экономических санкций против России примут без особых дискуссий.