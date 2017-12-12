ЄС продовжить санкції проти Росії до середини 2018 року - єврочиновники
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Лідери Європейського Союзу в четвер схвалять продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України, передає УНН з посиланням на Reuters.
Строк дії санкцій, націлених на енергетичний, оборонний і фінансовий сектори Росії, закінчується в кінці січня 2018 року.
"Лідери ЄС, що зустрічаються в Брюсселі в четвер, погодяться на їх продовження до середини 2018 року", - сказали чиновники і дипломати в Брюсселі.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії приймуть без особливих дискусій.