ЄС продовжить санкції проти Росії до середини 2018 року - єврочиновники

Строк дії санкцій, націлених на енергетичний, оборонний і фінансовий сектори Росії, закінчується в кінці січня 2018 року.

"Лідери ЄС, що зустрічаються в Брюсселі в четвер, погодяться на їх продовження до середини 2018 року", - сказали чиновники і дипломати в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії приймуть без особливих дискусій.