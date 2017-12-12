ЕС продлит санкции против России до середины 2018 года - еврочиновники
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Лидеры Европейского Союза в четверг одобрят продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против Россим, наложенных из-за российской аннексии Крыма и поддержки Москвой боевиков на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Строк действия санкций, нацеленных на энергетический, оборонный и финансовый сектора России, истекает в конце января 2018 года.
"Лидеры ЕС, встречающиеся в Брюсселе в четверг, согласятся на их продление до середины 2018 года", - сказали чиновники и дипломаты в Брюсселе.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что решение о продлении экономических санкций против России примут без особых дискуссий.