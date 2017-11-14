ЕС продлит санкции против России без дискуссий - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Решение о продлении экономических санкций против России примут без особых дискуссий. Об этом в своем микроблоге Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"На данный момент похоже, что решение о продлении экономических санкций против России будет принято без больших дискуссий на заседании Европейского совета в декабре", - написал Р.Йозвяк.
Как сообщал УНН, 12 октября Украина и еще три страны Европы продлили санкции Европейского союза против России до марта 2018 года.