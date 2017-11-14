ЄС продовжить санкції проти Росії без дискусій - журналіст

"На цей момент схоже, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії буде ухвалено без жодних великих дискусій на засіданні Європейської ради в грудні", - написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, 12 жовтня Україна і ще три країни Європи продовжили санкції Європейського союзу проти Росії до березня 2018 року.