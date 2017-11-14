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ЄС продовжить санкції проти Росії без дискусій - журналіст

ЄС продовжить санкції проти Росії без дискусій - журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ухвалять без особливих дискусій. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.

"На цей момент схоже, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії буде ухвалено без жодних великих дискусій на засіданні Європейської ради в грудні", - написав Р.Йозвяк.

Як повідомляв УНН, 12 жовтня Україна і ще три країни Європи продовжили санкції Європейського союзу проти Росії до березня 2018 року.

Українські Національні Новини

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