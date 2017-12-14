Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
"Лідери ЄС дали зелене світло, щоб продовжити економічні санкції ЄС на #Russia ще на 6 місяців. Офіційний переклад на наступному тижні", - написав Йозвяк.
Як повідомляв УНН, строк дії санкцій, націлених на енергетичний, оборонний і фінансовий сектори Росії, закінчується в кінці січня 2018 року.
"Лідери ЄС, що зустрічаються в Брюсселі в четвер, погодяться на їх продовження до середини 2018 року", - сказали чиновники і дипломати в Брюсселі.
Раніше в ЗМІ повідомляли, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії приймуть без особливих дискусій.