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Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку

Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти РФ на півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

"Лідери ЄС дали зелене світло, щоб продовжити економічні санкції ЄС на #Russia ще на 6 місяців. Офіційний переклад на наступному тижні", - написав Йозвяк.

Як повідомляв УНН, строк дії санкцій, націлених на енергетичний, оборонний і фінансовий сектори Росії, закінчується в кінці січня 2018 року.

"Лідери ЄС, що зустрічаються в Брюсселі в четвер, погодяться на їх продовження до середини 2018 року", - сказали чиновники і дипломати в Брюсселі.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії приймуть без особливих дискусій.

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