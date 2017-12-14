Меркель і Макрон оцінять у Брюсселі хід мінського процесу

За словами високопоставленого представника Єврокомісії, канцлер ФРН і президент Франції обміняються думками, який прогрес вже досягнуто - і чи досягнуто взагалі - у виконанні рішень, прийнятих в форматі "нормандської четвірки" в Мінську в лютому 2015 року та які передбачають цілий комплекс заходів деескалації конфлікту на сході України.

Про свої висновки вони доповідатимуть іншим партнерам по ЄС і на правах учасників "нормандського формату" виступлять з рекомендацією, продовжувати чи ні режим європейських санкцій, введених щодо російських державних і колодержавних структур, а також наближених до Кремля чиновників, яких в ЄС вважають причетними до анексії Криму та дестабілізації ситуації на сході України, зазначає видання.

Очікується невелика дискусія на цю тему, але процедура формальної пролонгації санкцій щодо Росії почнеться трохи пізніше. Поки невідомо, як саме вона буде проходити, рішення з цього приводу має бути ухвалене головуючою в ЄС Естонією.

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У попередніх випадках санкції продовжували методом "обхідного листа" - за умови відсутності заперечень у столицях всіх країн ЄС. Але і зараз, як зазначається, практично виключається можливість яких-небудь сюрпризів, адже в ЄС прийнято абсолютно однозначне рішення - санкції перебувають у прямій залежності від мінського процесу.

Джерело видання, що його "дуже здивувало б, якщо німецький канцлер і французький президент побачать настільки великі зрушення, щоб на цій підставі рекомендувати лібералізацію режиму санкції". Такої ж точки зору дотримуються і радники А.Меркель, підхід якої, за їхніми словами, залишається незмінним: про лібералізацію санкцій можна буде думати лише після істотних зрушень у мінському процесі. Утім, тема продовження санкцій - скоріше факультативна на саміті.

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Однією з головних тем має стати ситуація з біженцями. У п'ятницю на саміті йтиметься про гроші, точніше, про механізми, що дозволяють запобігати фінансовим кризам на кшталт тієї, з якої Євросоюз поступово виходить. Зокрема, це стосується створення Європейського валютного фонду, перетворення фіскального пакту в пакт стабільності і зростання, що покликано спростити контроль над дотриманням бюджетної дисципліни, зміцнення банківського союзу, запровадження посади європейського міністра фінансів і економіки, призначення шефа єврогрупи заступником голови Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ухвалять без особливих дискусій.