Меркель и Макрон оценят в Брюсселе ход минского процесса

По словам высокопоставленного представителя Еврокомиссии, канцлер ФРГ и президент Франции обменяются мнениями, какой прогресс уже достигнут - и достигнут ли вообще - в выполнении решений, принятых в формате "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года и предусматривающих целый комплекс мер деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.

О своих выводах они доложат остальным партнерам по ЕС и на правах участников "нормандского формата" выступят с рекомендацией, продлевать или нет режим европейских санкций, введенных в отношении российских государственных и окологосударственных структур, а также приближенных к Кремлю чиновников, которых в ЕС считают причастными к аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины, отмечает издание.

Ожидается небольшая дискуссия на эту тему, но процедура формальной пролонгации санкций в отношении России начнется чуть позже. Пока неизвестно, как именно она будет проходить, решение на этот счет предстоит принять председательствующей в ЕС Эстонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США планируют ввести новые санкции в отношении РФ

В предыдущих случаях санкции продлевали методом "обходного листа" - при условии отсутствия возражений в столицах всех стран ЕС. Но и сейчас, как отмечается, практически исключается возможность каких бы то ни было сюрпризов, ведь в ЕС принято совершенно однозначное решение - санкции находятся в прямой зависимости от минского процесса.

Поэтому, источник издания отметил, что его "очень удивило бы, если немецкий канцлер и французский президент увидят настолько большие сдвиги, чтобы на этом основании рекомендовать либерализацию санкционного режима". Такой же точки зрения придерживаются и советники А.Меркель, подход которой, по их словам, остается неизменным: о либерализации санкций можно будет думать только после существенных сдвигов в минском процессе. Впрочем, тема продления санкций - скорее факультативная на предстоящем саммите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС в четверг планирует продлить санкции против РФ еще на полгода

Одной из главных тем должна стать ситуация с беженцами. В пятницу речь на саммите пойдет о деньгах, точнее, о механизмах, позволяющих предотвращать финансовые кризисы вроде того, из которого Евросоюз постепенно выходит. В частности, это касается создания Европейского валютного фонда, преобразования фискального пакта в пакт стабильности и роста, что призвано упростить контроль над соблюдением бюджетной дисциплины, укрепление банковского союза, учреждение поста европейского министра финансов и экономики, назначение шефа еврогруппы заместителем главы Еврокомиссии.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что решение о продлении экономических санкций против России примут без особых дискуссий.