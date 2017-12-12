США планируют ввести новые санкции в отношении РФ

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Соединенные Штаты работают над имплементацией санкций против российского энергетического сектора в рамках закона “О противодействии противникам Америки через санкции”. Об этом заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

По словам Митчелла, в Госдепе ведется работа над выполнением закона “О противодействии противникам Америки через санкции” (CAATSA) против России. Говоря о санкциях в отношении энергетического сектора в рамках этого закона, он сообщил, что США консультируются с Европой по данному вопросу, чтобы “обеспечить эффективность этих санкций”.

“Мы относимся к этому серьезно. Мы провели много времени, разговаривая и слушая наших союзников на предмет их обеспокоенности. В настоящее время мы рассматриваем транзакции, и я не хочу делать комментарии публично на этот счет”, — подчеркнул дипломат.

Также он добавил, что в Госдепе также ведется работа “над докладом по Украине, который должен выйти в январе”.

По его словам, “санкции являются инструментом, и для их эффективности они должны применяться мудро”.

“Важно, чтобы они не нанесли нашим союзникам больше вреда, чем нашим противникам”, — отметил он.

Согласно документу, физическим и юридическим лицам, находящимся в американской юрисдикции, с 29 января 2018 года запрещается вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Соответствующим лицам запрещается без лицензии или иного разрешения Офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэкспорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов.

Как сообщал УНН, ЕС в четверг продолжит санкции против РФ еще на полгода.

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