США планують ввести нові санкції щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сполучені Штати працюють над імплементацією санкцій щодо РФ проти енергетичного сектору в рамках закону “Про протидію противникам Америки через санкції”. Про це заявив помічник держсекретаря США по Європі і Євразії Уесс Мітчелл, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
За словами Мітчелла, у Держдепі ведеться робота над виконанням закону “Про протидію противникам Америки через санкції” (CAATSA) проти Росії. Говорячи про санкції щодо енергетичного сектора в рамках цього закону, він повідомив, що США консультуються з Європою з даного питання, щоб “забезпечити ефективність цих санкцій”.
“Ми ставимося до цього серйозно. Ми провели багато часу, розмовляючи і слухаючи наших союзників на предмет їх стурбованість. В даний час ми розглядаємо транзакції, і я не хочу робити коментарі публічно на цей рахунок”, — підкреслив дипломат.
Також він додав, що в Держдепі також ведеться робота “над доповіддю по Україні, який повинен вийти в січні”.
За його словами, “санкції є інструментом, і для їх ефективності вони повинні застосовуватися мудро”.
“Важливо, щоб вони не завдали нашим союзникам більше шкоди, ніж нашим противникам”, — зазначив він.
Згідно з документом, фізичним і юридичним особам, які перебувають в американській юрисдикції, з 29 січня 2018 року забороняється вести справи з російськими компаніями в глибоководних, арктичних і сланцевих енергетичних проектах. Відповідним особам забороняється без ліцензії або іншого дозволу Офісу з контролю за іноземними активами здійснювати поставки, експорт, реекспорт, надання технологій для розвідки або виробництва глибоководних, арктичних або сланцевих проектів.
Як повідомляв УНН, ЄС в четвер продовжить санкції проти РФ ще на півроку.