США планують ввести нові санкції щодо РФ

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сполучені Штати працюють над імплементацією санкцій щодо РФ проти енергетичного сектору в рамках закону “Про протидію противникам Америки через санкції”. Про це заявив помічник держсекретаря США по Європі і Євразії Уесс Мітчелл, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.